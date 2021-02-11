Попавшее под угрозу запрета аниме мотивирует внука Аллы Пугачевой

Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков оказался поклонником японского аниме-сериала «Наруто». В этом мужчина признался в Instagram, опубликовав фото в лыжных очках.

«„Однажды я еще стану Хокаге! Это мой путь ниндзя!“ — эта фраза меня мотивирует не сдаваться и идти своей дорогой до конца», — написал Пресняков.

«Наруто» повествует о жизни ниндзя-подростка Наруто Удзумаки, мечтающего достичь всеобщего признания и стать Хокагэ — главой своего селения и сильнейшим ниндзя.

В России этот сериал находится под угрозой запрета — в декабре 2020 соответствующий иск подала в суд прокуратура Санкт-Петербурга. Инициаторы иска потребовали запретить не только аниме-сериалы, но и некоторые композиции репера Моргенштерна.

За «Наруто» тогда вступился сын Михаила Боярского Сергей — первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Напомним, накануне Никита Пресняков напугал фолловеров в Instagram своим фото в больничном интерьере. Юноша в кадре выглядел осунувшимся, с кругами под глазами, и немного дезориентированным.

Фото Instagram Никиты Преснякова



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