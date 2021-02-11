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Шоу-бизнес

Андрей Макаревич восхитил поклонников как художник

10:08 11 февраля 2021
Андрей Макаревич

Известный музыкант Андрей Макаревич порадовал поклонников своими рисунками.

В Instagram он выложил три свои работы — «Балерина», «Еврейская девочка играет на скрипке» и «Матрос с девушкой гуляют под луной. Мошки», назвав их «картинками».

Поклонники оценили Макаревича-художника, оставив комплиментарные комментарии под его постом.

Недавно Андрей Макаревич отреагировал на репрессии российских властей в отношении протестующих против ареста оппозиционера Алексея Навального, заявив: «Если перед президентом стояла задача за один день увеличить количество молодых граждан России, которые его ненавидят, на несколько миллионов — то все было сделано правильно».

Напомним, что сын музыканта, Иван, который активно пробует себя в роли киноактера и музыканта, порадовал фолловеров фотографией с отцом — подписчики отметили, насколько они похожи.

Фото Андрея Макаревича из социальных сетей.

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