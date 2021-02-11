Из окна квартиры российской актрисы выпал человек

В Москве из окна квартиры актрисы Татьяны Яковенко на Новом Арбате выпал мужчина. Как сообщает «Московский комсомолец», в момент трагедии в квартире проходила вечеринка, на которой присутствовал сын Яковенко и еще несколько человек. Пострадавшим оказался 29-летний друг сына актрисы — в полночь он якобы заявил присутствующим, что идет спать, но через некоторое время его обнаружили под окнами дома.

Был ли инцидент несчастным случаем, или попыткой суицида, еще не установлено.

Тем не менее мужчина выжил, его доставили в реанимацию с тяжелыми травмами.

56-летняя Татьяна Яковенко — заслуженная артистка России, известная прежде всего своей ролью в фильме «Жизнь одна», где ее партнерами были Сергей Безруков и Алексей Нилов.

Напомним, в мае 2020 года в Москве совершил суицид 15-летний сын актрисы Юлии Дробот (Цибульниковой), сыгравшей во многих сериалах, среди которых — «Счастливы вместе». Тело парня обнаружил под окнами квартиры его двоюродный брат.

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