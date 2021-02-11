27.79 / 28.04 33.48 / 33.96
Киев: -7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Из окна квартиры российской актрисы выпал человек

10:56 11 февраля 2021
Татьяна Яковенко

В Москве из окна квартиры актрисы Татьяны Яковенко на Новом Арбате выпал мужчина. Как сообщает «Московский комсомолец», в момент трагедии в квартире проходила вечеринка, на которой присутствовал сын Яковенко и еще несколько человек. Пострадавшим оказался 29-летний друг сына актрисы — в полночь он якобы заявил присутствующим, что идет спать, но через некоторое время его обнаружили под окнами дома.

Был ли инцидент несчастным случаем, или попыткой суицида, еще не установлено.

Тем не менее мужчина выжил, его доставили в реанимацию с тяжелыми травмами.

56-летняя Татьяна Яковенко — заслуженная артистка России, известная прежде всего своей ролью в фильме «Жизнь одна», где ее партнерами были Сергей Безруков и Алексей Нилов.

Напомним, в мае 2020 года в Москве совершил суицид 15-летний сын актрисы Юлии Дробот (Цибульниковой), сыгравшей во многих сериалах, среди которых — «Счастливы вместе». Тело парня обнаружил под окнами квартиры его двоюродный брат.

540

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
алла пугачева

«Мне позвонила Алла Пугачева»: разозленный российский актер рассказал про инцидент

Санта Димопулос

Санта Димопулос обратилась к решившей сменить номер телефона Оксане Марченко

София Ротару

Волшебно: невестка Софии Ротару похвасталась шикарным домом певицы

Татьяна Яковенко

Из окна квартиры российской актрисы выпал человек

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер