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Шоу-бизнес

«Расслабилась»: отцу севшей за рояль Лизы Галкиной пришлось оправдываться

11:28 11 февраля 2021
Максим Галкин

Юморист Максим Галкин выложил в сеть видео с дочкой Лизой, которая играла дома на фортепиано — вместе с восторженными комментариями подписчиков он получил и вопрос о том, кто учил девочку так «ставить руки».

На видео, которое Галкин выложил в Instagram, девочка играет «В пещере горного короля» — композицию из сюиты Эдварда Грига на пьесу Генрика Ибсена «Пер Гюнт». «Последнюю неделю я каждый вечер оказываюсь в пещере горного короля», — прокомментировал игру дочки юморист.

Девочка, сыграв композицию, убеждает отца, что она все сделала правильно.

Дочь Галкина, сыгравшую сложную композицию, хвалили. А одна из подписчиц предложила юмористу обратить внимание на положение кисти у дочки: «Кто у Вас учитель?» На этот комментарий отреагировал Галкин.

А недавно Максим Галкин рассказал о Лизе-«манипуляторе», которая «раздавала» комплименты в расчете на сладости. Этот эпизод юморист снял на видео и выложил в соцсети.

Фото Максима Галкина из соцсетей.

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