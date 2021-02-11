Верка Сердючка сделала из Максима Галкина «танцора от бога»

Максим Галкин повеселил фолловеров в TilTok зажигательными танцами под хит Верки Сердючки «Все будет хорошо!». В кадре шоумен пытается повторять танцевальные движения за участником группы Dream Team House, а затем начинает демонстрировать полученные навыки вместе со всей командой.

Видео было с восторгом встречено поклонниками Галкина, один из них даже назвал его «тик-токером от Бога», на что супруг Аллы Пугачевой ответил шуткой, назвав себя «танцором от Бога».

Напомним, Галкин взял под контроль музыкальные «эксперименты» своей дочери Лизы.



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