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Шоу-бизнес

Монатик нырнул носом в снег

12:43 11 февраля 2021
MONATIK

Недавно отдохнувший на Мальдивах судья талант-шоу «Голос країни» певец Дима Монатик (MONATIK) отреагировал на снегопады, накрывшие Киев. В своем Instagram он опубликовал видео, в котором смонтировал кадры с Мальдив и в заснеженной столице Украины.

В результате герой видео выходит плавать в бассейне, а оказывается лицом в снегу.

«Когда проснулся после прекрасного сна…», — так подписал короткий ролик Монатик.

Напомним, ранее «заплыв» в снегу устроили Жан Беленюк и Олег Верняев.

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