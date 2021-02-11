Монатик нырнул носом в снег
Недавно отдохнувший на Мальдивах судья талант-шоу «Голос країни» певец Дима Монатик (MONATIK) отреагировал на снегопады, накрывшие Киев. В своем Instagram он опубликовал видео, в котором смонтировал кадры с Мальдив и в заснеженной столице Украины.
В результате герой видео выходит плавать в бассейне, а оказывается лицом в снегу.
«Когда проснулся после прекрасного сна…», — так подписал короткий ролик Монатик.
Напомним, ранее «заплыв» в снегу устроили Жан Беленюк и Олег Верняев.
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