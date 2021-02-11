«Я за нее порву любого»: женатый Дантес поклялся перед другой обнаженной женщиной

Рассказавший о своем лучшем наркотике Дантес оригинально поздравил с днем рождения своего пиар-директора Анну Давыденко, сделав в сториз надпись на ее полуобнаженном фото.

«У этой кисы сегодня день рождения. Она за меня порвет любого, а я за нее. Лучший пиарщик», — написал Владимир.

В свою очередь сама Анна этим фото проиллюстрировала свой пост о сложностях последней недели перед днем рождения.

«Каждый год за неделю до дня рождения… ничерта не получается. Все ломается, рушится, рассыпается. Люди теряются без причин. Как-будто каждый год, ровно за неделю, ангелы ну или те, кто отвечают за удачу, берут отпуск», — рассказала она о своих ощущениях.

Напомним, ранее у Тины Кароль трогательно поздравили с днем рождения певца Дана Балана, которому приписывают роман с ней.

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