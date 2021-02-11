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Шоу-бизнес

Лесю Никитюк перекосило от скандала Поляковой с Кароль

4:27 12 февраля 2021
Леся Никитюк

Украинская телеведущая Леся Никитюк отреагировала на скандал, разгоревшийся после того, как певица Оля Полякова назвала свою коллегу Тину Кароль «известной плакальщицей на похоронах» за грустный репертуар.

Так, в сториз в Instagram Лесе Никитюк задали вопрос о том, как она относится к этой ситуации. В ответ телеведущая написала, что «офигела дважды». Свой комментарий она сопроводила своей фотографией со скошенными глазами.

Напомним, что Оля Полякова извинилась перед Тиной Кароль за сказанные ею слова во время шоу «Маска». Она сказала, что имела в виду грустные песни, в основном исполняемые Кароль, а не ее личную трагедию — у Тины в 2013 году умер муж, продюсер Евгений Огир. У него было онкологическое заболевание. Продюсеру сделали операцию, однако вскоре последовал рецидив. Сама Тина Кароль, отвечая Оле Поляковой, сказала, что продолжит «плакать о нем, о нас, всю жизнь», а жить «ради сына».

Фото Леси Никитюк из социальных сетей.

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