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Шоу-бизнес

Эллерт оказался лихим акробатом

13:44 11 февраля 2021
Александр Эллерт

Избранник «холостячки» Александр Эллерт, отдыхающий в Доминикане с Ксенией Мишиной, ее сыном Платоном и своей дочкой Элей, показал впечатляющую физическую подготовку.

Так, в сториз в Instagram появилось видео, на котором Эллерт с Платоном «активничают» на природе. После слов о «триумфе сил разума над природой», которые произносит Ксения, Александр делает успешный кувырок и раскланивается перед зрителями.

Много фото из поездки, которую актриса называет «Путешествие души», публикует Ксения Мишина. На одном из фото она «оседлала» пальму, низко склонившуюся прямо над пляжем. Она признавалась, что в отпуске испытывает кайф от того, что просыпается не по будильнику, а потому, что ей срочно захотелось фруктов.

Фото Александра Эллерта из социальных сетей.

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