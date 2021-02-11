27.78 / 28.02 33.48 / 33.92
Киев: -6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Открестившаяся от романа с Позитивом Мишель Андраде забралась к нему на колени

14:13 11 февраля 2021
Позитив и Андраде

Украинская певица и телеведущая боливийского происхождения 24-летняя Мишель Андраде, которая вместе «Позитивом» (Алексей Завгородний) стала ведущей популярного тревел-шоу «Орел и Решка», опубликовала новое фото с коллегой. Снимок она выложила в сториз своего Instagram.

На фото Мишель Андраде сидит на коленях у Позитива.

При этом ранее, когда Алексей Потапенко («Потап») задал ведущим провокационный вопрос «спите ли вы вместе?», Мишель сильно смутилась, после чего ответила: «Нет, конечно нет».

Ранее сообщалось, что после того, как Мишель Андраде опубликовала несколько откровенных фото, сделанных в постели, поклонники стали призывать ее участвовать в реалити «Холостячка».

Напомним, Мишель Андраде, записала песню с Позитивом, чем подогрела слухи о романе с ним.

Фото из Instagram Мишель Андраде

78

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Санта Димопулос

Санта Димопулос обратилась к решившей сменить номер телефона Оксане Марченко

алла пугачева

«Мне позвонила Алла Пугачева»: разозленный российский актер рассказал про инцидент

Алина Гросу

Только что узнала: Алина Гросу сообщила о горе в семье

Владимир Дантес

«Я за нее порву любого»: женатый Дантес поклялся перед другой обнаженной женщиной

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер