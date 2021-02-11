Открестившаяся от романа с Позитивом Мишель Андраде забралась к нему на колени

Украинская певица и телеведущая боливийского происхождения 24-летняя Мишель Андраде, которая вместе «Позитивом» (Алексей Завгородний) стала ведущей популярного тревел-шоу «Орел и Решка», опубликовала новое фото с коллегой. Снимок она выложила в сториз своего Instagram.

На фото Мишель Андраде сидит на коленях у Позитива.

При этом ранее, когда Алексей Потапенко («Потап») задал ведущим провокационный вопрос «спите ли вы вместе?», Мишель сильно смутилась, после чего ответила: «Нет, конечно нет».

Ранее сообщалось, что после того, как Мишель Андраде опубликовала несколько откровенных фото, сделанных в постели, поклонники стали призывать ее участвовать в реалити «Холостячка».

Напомним, Мишель Андраде, записала песню с Позитивом, чем подогрела слухи о романе с ним.

Фото из Instagram Мишель Андраде

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