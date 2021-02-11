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Шоу-бизнес

«Кому клизму?» Попавший в историю со «Слугой народа» Вирастюк стал «санитаром»

14:59 11 февраля 2021
Василий Вирастюк

Спортсмен-тяжеловес Василий Вирастюк, которого партия «Слуга народа» выдвигает кандидатом в народные депутаты в Ивано-Франковской области, показал фото с очередного «Дизель-шоу». Снимки он опубликовал в сториз своего Instagram.

Василий Вирастюк написал, что он приехал на съемки нового шоу.

Затем выложил два кадра. На одном из них спортсмен запечатлен в образе санитара в белом халате с пятнами крови — Вирастюк спрашивает: «Эй вы, кому клизму?«

На другом фото Вирастюк также в медицинском халате и шапочке с надписью «Санитар», в руках он держит пустую трехлитровую банку и спрашивает: «А может, анализы в баночку?«

Напоминаем, Василий Вирастюк — неоднократный чемпион мира в силовом многоборье, обладатель титула «Самый сильный человек мира» 2004 года.

Ранее при обсуждении Вирастюка поссорились нардеп София Федина и музыкант Александр Положинский.

Фото из Instagram Василия Вирастюка

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