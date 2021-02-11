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Набрала 7 килограммов, хочется не только соленого: Василиса Фролова рассказала об ощущениях перед родами

16:43 11 февраля 2021
Василиса Фролова

Популярная украинская телеведущая Василиса Фролова, которая находится на последних сроках беременности, рассказала, чего ей хочется на девятом месяце, развенчав некоторые существующие мифы.

В Instagram она выложила несколько фото, на которых телеведущая позирует в лифчике и розовой прозрачной накидке. Также отмечено, что Василиса Фролова находится в роддоме «Адонис».

Она призналась, что за все время беременности набрала семь килограмм. А вот утверждение, что женщинам в положении хочется только соленого, назвала мифом. «Объедаюсь сладкими пирожными и шоколадом, особенно на ночь. Но потом можно и квашеной капустой заполировать», — пишет телеведущая.

Недавно Василиса Фролова выложила в соцсети необычное «беременное» фото. Телеведущая позировала в черном боди и в шапочке с мышиными ушками.

Фото Василисы Фроловой из социальных сетей.

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