27.75 / 27.99 33.46 / 33.89
Киев: -7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Квартиры, антиквариат и прочее: Петросяна и Степаненко вызвали в суд делить имущество, но они не явились

16:45 11 февраля 2021
Петросян и Степаненко

В четверг, 11 февраля, в Москве должен был пройти суд по разделу имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко, но стороны слишком поздно уведомили об этом, сообщает «СтарХит».

Первоначально слушание было назначено на 11 марта, однако вечером в среду, 10 февраля, стороны вдруг получили уведомление о новой дате. В пресс-службе суда объяснили это ошибкой в базе данных.

«В повестке указана дата 11 марта, также мне несколько раз звонили из суда с уведомлением об этой дате. Остался и скрин с официального сайта. На 11 февраля поменяли только вчера: забавно, что письмо поступило в 19:30, уже после окончания рабочего дня. Ситуация, по-моему, даже похлеще, чем назначение экспертизы имущества, где вся оплата процедуры возлагается на одного Евгения Петросяна, которому до этого арестовывали все счета!» — заявил адвокат Петросяна Сергей Жорин.

На заседание представители обеих сторон так и не явились, а суд отложил рассмотрение на 20 февраля.

Ранее сообщалось, что из-за Степаненко у Петросяна возникли огромные долги.

47

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Василий Ломаченко

Усик с Ломаченко на ужасной дороге показались разбойниками

Санта Димопулос

Санта Димопулос обратилась к решившей сменить номер телефона Оксане Марченко

алла пугачева

«Мне позвонила Алла Пугачева»: разозленный российский актер рассказал про инцидент

Алина Гросу

Только что узнала: Алина Гросу сообщила о горе в семье

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер