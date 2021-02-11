Квартиры, антиквариат и прочее: Петросяна и Степаненко вызвали в суд делить имущество, но они не явились

В четверг, 11 февраля, в Москве должен был пройти суд по разделу имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко, но стороны слишком поздно уведомили об этом, сообщает «СтарХит».

Первоначально слушание было назначено на 11 марта, однако вечером в среду, 10 февраля, стороны вдруг получили уведомление о новой дате. В пресс-службе суда объяснили это ошибкой в базе данных.

«В повестке указана дата 11 марта, также мне несколько раз звонили из суда с уведомлением об этой дате. Остался и скрин с официального сайта. На 11 февраля поменяли только вчера: забавно, что письмо поступило в 19:30, уже после окончания рабочего дня. Ситуация, по-моему, даже похлеще, чем назначение экспертизы имущества, где вся оплата процедуры возлагается на одного Евгения Петросяна, которому до этого арестовывали все счета!» — заявил адвокат Петросяна Сергей Жорин.

На заседание представители обеих сторон так и не явились, а суд отложил рассмотрение на 20 февраля.

Ранее сообщалось, что из-за Степаненко у Петросяна возникли огромные долги.

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