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Шоу-бизнес

Новой загадкой «Маски» станет Стрекоза: в сети спорят об участнике

17:28 11 февраля 2021
Стрекоза из шоу «Маска»

Организаторы популярного проекта «Маска» предлагают поклонникам угадать, кто выступит в эфире в ближайшую субботу в костюме Стрекозы.

В качестве подсказки они публикуют фотографии трех известных исполнительниц — Снежаны Бабкиной, Алины Гросу и Даши Астафьевой.

Зрители шоу, которые внимательно следят за проектом, высказали свое мнение. Большинство считает, что Стрекозой будет Гросу. Были также названы Даша Астафьева, Надежда Мейхер, Лилия Ребрик и Ирма Витовская.

Напомним, выступившая в третьем выпуске шоу «Маска» танцовщица и хореограф Алена Шоптенко, рассказала, что самой большой сложностью для нее оказалась нехватка воздуха. Шоптенко пришлось выступать в 12-килограммовом костюме. Однако профессионализм взял свое. По яркому огненному выходу, отработанным движениям и жестам член жюри Олег Винник сразу узнал Шоптенко, с которой выступал в другом танцевальном проекте.

Фото Instagram/maskaukrainetv

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