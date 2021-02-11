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Шоу-бизнес

«Лежит или стоит?»: Ирина Федишин показала, что ей нравится больше

18:02 11 февраля 2021
Ирина Федишин

Украинская певица Ирина Федишин, которая отдыхает с семьей в Доминикане, в восторге от местных пальм. Посвященный этим деревьям ролик она опубликовала в своем Instagram.

«Есть пальмы которые лежат, есть пальмы стоящие. А вам какие нравятся больше?» — написала пост Ирина Федишин. На видео она оседлала склонившуюся пальму. Ролик завершатся строчкой из песни «Я хочу на Мальдіви».

Поклонники в комментариях выбирают лежачие пальмы и «тоже хотят на Мальдивы».

Напоминаем, в одной гостинице с Ириной Федишин остановился победитель шоу «Холостячка» Александр Эллерт — он путешествует вместе с Ксенией Мишиной и ее сыном Платоном и демонстрирует великолепную физическую форму.

Фото из Instagram Ирины Федишин

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