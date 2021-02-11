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Шоу-бизнес

Уроки танго и сладости: Могилевская составила топ-10 подарков ко Дню святого Валентина

20:50 11 февраля 2021
Могилевская

Певица Наталья Могилевская готовится к празднованию Дня влюбленных. В Instagram артистка опубликовала топ-10 подарков к 14 февраля.

Могилевская рекомендует дарить «мимишные мягкие игрушки», необычные сладости и тортики, косметику, украшения, кольцо «Натусик».

Певица считает, что вторую половинку могут порадовать «уроки романтичного танго, жаркой румбы или зажигательные латиноамериканские танцы».

В перечне также урок массажа для двоих, SPA вечер для двоих и «премиальные парные халаты». Из креатива предлагается полет на самолете над Днепром.

Актриса предлагает своим подписчикам поделиться информацией об удачных подарках, которым были рады «вторые половинки».

Напомним, недавно Могилевская показала, как «сделала себе праздник». Певицу в салоне автомобиля в маске и с бокалом в руке не узнали подписчики.

Фото instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

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