«Оттачивающий технику» Джеджула впечатлил физической формой

Шоумен Андрей Джеджула показал, как занимается спортом. Видео он опубликовал в Instagram, сообщив, что «оттачивает технику».

В сети, кроме поощрительных комментариев, посоветовали Андрею заняться уборкой снега.

Недавно Джеджула придирчиво выбирал коляску, автокресло и другие девайсы для будущего малыша.

Между тем, в семье ведущего не все гладко. Его супруга Юлия Леус после родов намерена подать на развод. А пока вынуждена жить с мужем под одной крышей. Женщина попала в больницу. Ее поддерживают ее мама и старшая дочь Ангелина. Видеть мужа в больнице Юлия не хочет. По словам Леус, сначала были запланированы партнерские роды и даже уже проплачены, но недавно она передумала. В счастливую семейную жизнь с Андреем Юлия больше не верит, поскольку конфликты и расставания случались и ранее.

Фото Instagram/djedjula

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