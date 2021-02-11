Отдыхающий под пальмами Юрий Ткач удивился снегопадам в Украине
Шоумен Юрий Ткач, который с семьей отдыхает в Доминикане, поинтересовался у своих фолловеров, действительно ли сильно замело Украину снегом.
В ответ из разных уголков артисту стали сообщать, где идет снег, а где дождь заливает города и села.
Перед этим звезда «Однажды под Полтавой» показал, как ныряет вместе с дочкой в бассейне.
Напомним, Ткач на днях показал свою маленькую дочь Лиззи с новой прической и поинтересовался оценкой нового лука у фанатов.
Фото Instagram/yuriy_tkach50
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