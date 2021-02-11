Отдыхающий под пальмами Юрий Ткач удивился снегопадам в Украине

Шоумен Юрий Ткач, который с семьей отдыхает в Доминикане, поинтересовался у своих фолловеров, действительно ли сильно замело Украину снегом.

В ответ из разных уголков артисту стали сообщать, где идет снег, а где дождь заливает города и села.

Перед этим звезда «Однажды под Полтавой» показал, как ныряет вместе с дочкой в бассейне.

Напомним, Ткач на днях показал свою маленькую дочь Лиззи с новой прической и поинтересовался оценкой нового лука у фанатов.

Фото Instagram/yuriy_tkach

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