27.74 / 27.98 33.45 / 33.88
Киев: -7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Отдыхающий под пальмами Юрий Ткач удивился снегопадам в Украине

22:34 11 февраля 2021
Ткач с семьей

Шоумен Юрий Ткач, который с семьей отдыхает в Доминикане, поинтересовался у своих фолловеров, действительно ли сильно замело Украину снегом.

В ответ из разных уголков артисту стали сообщать, где идет снег, а где дождь заливает города и села.

Перед этим звезда «Однажды под Полтавой» показал, как ныряет вместе с дочкой в бассейне.

Напомним, Ткач на днях показал свою маленькую дочь Лиззи с новой прической и поинтересовался оценкой нового лука у фанатов.

Фото Instagram/yuriy_tkach

50

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Василий Ломаченко

Усик с Ломаченко на ужасной дороге показались разбойниками

алла пугачева

«Мне позвонила Алла Пугачева»: разозленный российский актер рассказал про инцидент

Санта Димопулос

Санта Димопулос обратилась к решившей сменить номер телефона Оксане Марченко

Alyona Alyona

Грязь, комары и неприветливые люди: Alyona Alyona осталась разочарована отдыхом в Египте

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер