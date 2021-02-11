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Шоу-бизнес

«Никогда не ела столько сладкого»: беременная жена Михайлюка набрала уже 15 килограммов

22:48 11 февраля 2021
Хлыстун

Беременная жена «Холостяка» Макса Михайлюка Дарья Хлыстун рассказала, что сейчас для нее самыми любимыми занятиями стали сон и еда.

Молодая женщина призналась, что до беременности совсем не ела мучного и не увлекалась сладостями.

«Сейчас за булочку с шоколадом готова руку откусить», — пишет Даша, отмечая, что уже набрала целых 15 килограммов.

Подписчики Дарьи отмечают ее красоту и считают, что родится девочка, коль маме так хочется сладкого.

Даша уже говорила фанатам, что они с Максом пол ребенка знают, но не спешат разглашать эту информацию. Модель также обещает показать свою свадьбу. Но сейчас ее мысли заняты только будущим ребенком. Она очень ждет «маленькую любовь».

Фото Instagram/dasha_khlystun_

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