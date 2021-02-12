«Это фильм ужасов»: подписчики Наташи Королевой накинулись на внешний вид ее матери

Наташа Королева из Майами показала, как ее мама готовится к вечеринке по случаю своего 75 летия.

«Обещала мне клятвенно, что шалить сильно не будет, по-легкому !!! Верится с трудом, зная мою маму», — сообщила певица.

«Мамуля! Ты у нас Звезда !!! Ты уникальная и неповторимая ! Ты молодая и озорная !!! Ты профессионал с большой буквы, педагог и наставник! По всему миру твои студенты создали уникальные творческие коллективы! Ты умеешь вдохновлять и заряжать особой творческой энергией!!! Люблю тебя ! С юбилеем!!! Только здоровья!!!» — так звездная дочь поздравила самого дорогого ей человека.

Мама Королевой Людмила Порывай — женщина яркая и веселая. Несмотря на солидный возраст, она предпочитает очень заметный макияж, множество украшений и довольно смелые наряды. Часто участвует в «шалостях» молодежи.

Поклонники Наташи не совсем поняли, зачем женщине в 75 лет оголять плечи, красить волосы в красный цвет и так ужасно рисовать себе лицо. Все вместе взятое многим напомнило фильм ужасов. Фанаты певицы недовольны тем, что Королева не отговорила маму от такого «дикого креатива».

Напомним, характер у Людмилы Порывай всегда был боевой и решительный. В Киевской консерватории, которую она закончила, ее называли «Шустриком» и «Шаровой молнией». После учебы Порывай преподавала вокал в киевском институте культуры. Была дирижером хоровой капеллы «Светоч», профессором консерватории.

Она — заслуженная артистка Украины и нередко выходит на сцену вместе с дочерью.

Людмила Ивановна поддерживает отношения не только со звездами российской эстрады, но и с их родителями. Часто они собираются за накрытым столом и поют украинские песни.

Живет в Майями, ее соседи — мать Игоря Крутого Светлана Семеновна, Анжелика Варум и Леонид Агутин, тетя Филиппа Киркорова Мари.

Наташа Королева является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, соучастие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины, а также за участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.

Фото Instagram/koroleva__star

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