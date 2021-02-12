«Как? Мама троих детей…» Певица Alyosha поразила внешностью

Певица Alyosha (настоящее имя Елена Тополя) опубликовала в соцсети яркое фото с продюсером Владом Дарвиным.

Пара выглядит очень гармонично и позитивно. Стройная Елена в коротком платье-комбинации с распущенными волосами. Красный костюм Влада оттеняет черная сорочка и платок в тон.

«Что-то задумали. Сама еще не знаю, что», — подписала снимок Alyosha.

Подписчики, увидев фото, считают, что стоит ожидать очередной музыкальный шедевр. Alyosha 34 года. Она не только певица, композитор и автор песен, но и мама троих детей. Вместе с солистом группы «Антитела» Тарасом Тополей Елена воспитывает двух сыновей и дочь, которая появилась на свет в прошлом году.

Alyosha после третьих родов быстро пришла в форму. Она совершенно не выглядит на свой возраст, что и признали многие фанаты певицы.

Елена Тополя — многократная обладательница и номинантка украинских национальных музыкальных премий «Золотая жар-птица», YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд избирались лучшими песнями года в рамкам украинской музыкальной премии «Музыкальная платформа».

Фото Instagram/alyoshasinger

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