27.70 / 27.93 33.42 / 33.83
Киев: -11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Как? Мама троих детей…» Певица Alyosha поразила внешностью

8:16 12 февраля 2021
Alyosha

Певица Alyosha (настоящее имя Елена Тополя) опубликовала в соцсети яркое фото с продюсером Владом Дарвиным.

Пара выглядит очень гармонично и позитивно. Стройная Елена в коротком платье-комбинации с распущенными волосами. Красный костюм Влада оттеняет черная сорочка и платок в тон.

«Что-то задумали. Сама еще не знаю, что», — подписала снимок Alyosha.

Подписчики, увидев фото, считают, что стоит ожидать очередной музыкальный шедевр. Alyosha 34 года. Она не только певица, композитор и автор песен, но и мама троих детей. Вместе с солистом группы «Антитела» Тарасом Тополей Елена воспитывает двух сыновей и дочь, которая появилась на свет в прошлом году.

Alyosha после третьих родов быстро пришла в форму. Она совершенно не выглядит на свой возраст, что и признали многие фанаты певицы.

Елена Тополя — многократная обладательница и номинантка украинских национальных музыкальных премий «Золотая жар-птица», YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд избирались лучшими песнями года в рамкам украинской музыкальной премии «Музыкальная платформа».

Фото Instagram/alyoshasinger

575

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Леся Никитюк

Лесю Никитюк перекосило от скандала Поляковой с Кароль

Королева с мамой

«Это фильм ужасов»: подписчики Наташи Королевой накинулись на внешний вид ее матери

Василий Ломаченко

Усик с Ломаченко на ужасной дороге показались разбойниками

Санта Димопулос

Санта Димопулос обратилась к решившей сменить номер телефона Оксане Марченко

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер