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Шоу-бизнес

Потапа зацепила издевка по поводу его клоунского вида

9:00 12 февраля 2021
Потап

Продюсер Алексей Потапенко (Потап) написал философский пост о самопознании и поиске пути к счастью и был вынужден отвечать на замечание фолловера о клоунаде.

«Никто не знает Вас лучше Вас самих. Никто не знает Вас хуже Вас самих, — пишет Потап в Instagram. — Разберитесь в себе, узнайте на что вы способны, что вас драйвит, от чего стынет кровь в жилах и щекочет под ложечкой, что действительно вы любите читать, смотреть, есть, с кем хотите проводить время, от чего вы счастливы… Разобравшись, вы начнете себя лучше понимать, а значит и выбирать кратчайший путь к счастью».

Один из подписчиков попенял Потапу за «клоунаду», упомянув о его возрасте — мол, «сороковник» скоро. На что отреагировал и сам 39-летний продюсер.

Ранее на Алексея Потапенко, отдыхавшего вместе с Настей Каменский в Майами, ополчился российский бизнесмен, владелец консьерж-сервиса Марк Пугачев. Мол, Потап вел себя «слишком звездно», а уезжая, оставил элитный автомобиль в аэропорту — машину пришлось искать по GPS.

Фото Алексея Потапенко из социальных сетей.

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