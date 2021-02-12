Похваставшаяся «пятой точкой» Jerry Heil вызвала критику

Украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева) решила оригинальным образом привлечь внимание фолловеров к премьере трека, похваставшись мускулистыми ногами и накачанной «пятой точкой».

Видео, на котором она перед зеркалом демонстрирует фигуру, певица выложила в Instagram, написав: «Так или иначе я считаю, что веганские ноги заслуживают ваш пандовский лайк».

Впрочем, певице ответили не только «лайками». Ей, в частности, посоветовали" больше заниматься спортом и… есть.

Яна Шемаева не впервые постит в соцсетях свою «пятую точку», хотя и признавалась, что на первую публикацию настраивалась около месяца. Тогда она выложила в сеть фото, на котором была в бра и стрингах, спросив у фолловеров, что это — пошлость или эстетика? Мнения подписчиков разделились.

За этим последовала более смелая публикация — она выложила виде с собой, полуобнаженной, любующейся своим телом в зеркале.

Фото Jerry Heil из социальных сетей.

26

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter