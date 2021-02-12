27.77 / 28.00 33.44 / 33.85
Киев: -12
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Похваставшаяся «пятой точкой» Jerry Heil вызвала критику

2:33 13 февраля 2021
Jerry Heil

Украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева) решила оригинальным образом привлечь внимание фолловеров к премьере трека, похваставшись мускулистыми ногами и накачанной «пятой точкой».

Видео, на котором она перед зеркалом демонстрирует фигуру, певица выложила в Instagram, написав: «Так или иначе я считаю, что веганские ноги заслуживают ваш пандовский лайк».

Впрочем, певице ответили не только «лайками». Ей, в частности, посоветовали" больше заниматься спортом и… есть.

Яна Шемаева не впервые постит в соцсетях свою «пятую точку», хотя и признавалась, что на первую публикацию настраивалась около месяца. Тогда она выложила в сеть фото, на котором была в бра и стрингах, спросив у фолловеров, что это — пошлость или эстетика? Мнения подписчиков разделились.

За этим последовала более смелая публикация — она выложила виде с собой, полуобнаженной, любующейся своим телом в зеркале.

Фото Jerry Heil из социальных сетей.

26

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Сумская и Марченко

Ольга Сумская заплакала из-за беды у Оксаны Марченко

Лиза Галкина

«Лизе нравится»: Пугачева поделилась творческим подходом к уборке на кухне

Королева с мамой

«Это фильм ужасов»: подписчики Наташи Королевой накинулись на внешний вид ее матери

федишин

Холодное шампанское в теплом море: Федишин похвасталась роскошным «застольем» в Доминикане

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер