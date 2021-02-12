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Кинозвезду Берта Рейнольдса похоронили спустя два с половиной года после смерти

9:43 12 февраля 2021
Берт Рейнольдс

Легендарного американского актера Берта Рейнольдса похоронили на кладбище Голливуд-Форевер — спустя почти два с половиной года после смерти. Частная церемония погребения прошла очень скромно. Как сообщает Associated Press, члены семьи кинозвезды приняли в ней участие дистанционно — посредством Zoom. На могиле, где упокоились кремированные останки Рейнольдса, временно установлена простая плита с именем покойного — до тех пор, пока не будет готов заказанный родственниками памятник. Его рассчитывают установить к третьей годовщине смерти актера.

Рейнольдс, звезда фильмов «Полицейский по найму», «Переключая каналы», «Ночи в стиле Буги», «Полицейский и бандит», «Медвежатники», умер 6 сентября 2018 года в возрасте 82 лет.

Не вполне понятно, почему семье потребовалась такая отсрочка похорон его праха. Имуществом Берта теперь управляет его племянница Нэнси Несс.
Рейнольдс был дважды женат. Родных детей у актера не было. Вместе со второй супругой Лони Андерсон он воспитывал приемного сына Куинтона. Однако все отписал Нэнси — дочери своей старшей сестры.

Для Куинтона, как объяснил актер, он учредил отдельный трастовый фонд еще при жизни.

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