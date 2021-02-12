27.70 / 27.93 33.42 / 33.83
Киев: -11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Пожаловавшийся на «беременность» Виктор Павлик отмахнулся от тренажеров

9:58 12 февраля 2021
Павлик с женой

55-летний украинский певец Виктор Павлик, который в четвертый раз готовится стать отцом, отказался от тренажеров и не отказывает себе в сладостях.

Об этом в сторис Instagram-аккаунта сообщила его супруга Екатерина Репяхова.

Пара находится в Ивано-Франковске, где певец выступил на корпоративе.

Во время примерки вышиванки Павлик просил мастериц не делать сорочку более узкой, чтобы не демонстрировать лишние килограммы. На реплику о тренажерном зале Павлик отмахнулся, сославшись на возраст.

Напомним, в программе «Світське життя» Павлик рассказал Кате Осадчей, что супруги ожидают рождения сына. Но признался, что еще не решил, будет ли присутствовать при родах — боится потерять сознание.

Фото Instagram/repyahovakate

39

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Леся Никитюк

Лесю Никитюк перекосило от скандала Поляковой с Кароль

Королева с мамой

«Это фильм ужасов»: подписчики Наташи Королевой накинулись на внешний вид ее матери

Василий Ломаченко

Усик с Ломаченко на ужасной дороге показались разбойниками

Кароль

«Пусть Полякова подавится»: «скандальная» Тина Кароль поразила растяжкой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер