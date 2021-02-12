Пожаловавшийся на «беременность» Виктор Павлик отмахнулся от тренажеров
55-летний украинский певец Виктор Павлик, который в четвертый раз готовится стать отцом, отказался от тренажеров и не отказывает себе в сладостях.
Об этом в сторис Instagram-аккаунта сообщила его супруга Екатерина Репяхова.
Пара находится в Ивано-Франковске, где певец выступил на корпоративе.
Во время примерки вышиванки Павлик просил мастериц не делать сорочку более узкой, чтобы не демонстрировать лишние килограммы. На реплику о тренажерном зале Павлик отмахнулся, сославшись на возраст.
Напомним, в программе «Світське життя» Павлик рассказал Кате Осадчей, что супруги ожидают рождения сына. Но признался, что еще не решил, будет ли присутствовать при родах — боится потерять сознание.
Фото Instagram/repyahovakate
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