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Шоу-бизнес

Животные испортили отдых Остапчуку с женой на Мальдивах

10:15 12 февраля 2021
Владимир Остапчук

Ведущий шоу «Маска» Владимир Остапчук, вместе с женой Кристиной отдыхающий на Мальдивах, пожаловался на местную фауну, атаковавшую их виллу.

В сториз в Instagram он рассказал, что рядом с ними обосновались ящерицы, летучие лисицы и что-то, «смотревшее из кустов» на телеведущего, когда тот собрался почитать книгу.

«Шок-контент», — говорит Остапчук. Также он заснял, как его супруга Кристина перед входом в дом обливает ноги водой, приговаривая: «…можно ж было дешевле, но без этого…»

А недавно Остапчук повеселил фолловеров фотографией с киви — телеведущий показал, как с помощью тропического фрукта можно обойти запрет на голые фотосессии на Мальдивах.

Он также заснял на видео супругу, которая с бокалом в руках пританцовывала под музыку и не замечала ничего творившегося вокруг.

Фото Владимира Остапчука из социальных сетей.

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