«Папа, ну зачем ты это делаешь?» Отец Леси Никитюк поднес дочери «выпить и закусить»

Украинская телеведущая Леся Никитюк, отказавшаяся от участия в новом сезоне «Холостячки», показала, как ее встречают родители в родном Хмельницком.

Девушка рассказала, что только вернулась из японской бани, а отец сразу же предложил ей «беленькую» с закуской. На тарелке рядом с двумя рюмками водки были аппетитные вареники с вишнями, от которых Никитюк, конечно же, не смогла отказаться, несмотря на то, что после отпуска снова села на диету.

На вопрос: «Папа, ну зачем ты это делаешь?», отец Леси приглашал ее попробовать блюдо и говорил: «На здоровье».

Напомним, недавно Никитюк заявила, что пишет книгу, чтобы передать «сумасшедшие события», которые происходят с ней в последнее время. Свое детище ведущая назовет «Кровавый автограф».

Фото Instagram/lesia_nikituk

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