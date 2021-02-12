Легендарный музыкант Чик Кориа умер от рака

Легендарный джазовый музыкант и композитор Чик Кориа скончался на 80-м году жизни у себя дома в Тампа-Бэй, штат Флорида. За свою карьеру он записал почти 90 альбомов и заслужил 23 премии «Грэмми». Всего же Кориа выдвигался на соискание этой самой престижной в мире музыкальной премии 67 раз.

Армандо Энтони Кориа (настоящее имя джазмена) родился 12 июня 1941 года в городе Чесли, штат Массачусетс, в семье итальянских иммигрантов. Его отец был трубачом в популярном бостонском диксиленде. Он стал для сына первым музыкальным наставником. Армандо учился играть на нескольких музыкальных инструментах, отдав в итоге предпочтение роялю.

Свою профессиональную карьеру Кориа начал в 1962 году. Поначалу играл в различных группах, исполнявших латиноамериканскую музыку. Заговорили о нем в 1968 году, когда Чик присоединился к знаменитому Майлзу Дэвису и стал выступать вместе с ним, а также другими выдающимися джазменами Херби Хэнкоком, Джоном Маклафлином, Уэйном Шортером.

За свою карьеру Чик Кориа завоевал 23 премии "Грэмми"

В 1972 году Кориа создал свою группу Return to Forever, которая сделала его в итоге суперзвездой. Записанная музыкантами в 1973 году композиция Spain стала классикой современного джаза.

Чик Кориа был приверженцем церкви сайентологов. Его настольными книгами являлись труды основателя сайентологии Рона Хаббарда. Музыкант не раз признавался, что черпает вдохновение в его творчестве и идеях.

Чик Кориа и его жена Гэйл Моран

Кориа был женат дважды. От первого брака у него остались дети Тадеуш и Лиана. С их матерью Чик развелся. Второй супругой музыканта стала певица и пианистка Гэйл Моран. У Чика также остались два внука.

Фото Getty Images

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