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Шоу-бизнес

44-летний муж Аллы Пугачевой почувствовал себя старым

12:43 12 февраля 2021
Максим Галкин

Юморист Максим Галкин пококетничал по поводу своего возраста после встречи с молодыми тик-токерами.

В сториз в Instagram 44-летний юморист, признавшийся, что «не очень силен в современной терминалогии», рассказал о тик-токерах (преимущественно молодых людях, которым около 20 лет) и записи новой песни. Он похвастался, что песня занимает уже третью позицию в рейтинге.

«Чувствую себя таким молодым…», — манерничает Галкин. —  Если сверху снимать, чтобы второй подбородок не был виден".

Кстати, в отличие от кокетничающего Галкина, его супруга, 71-летняя Алла Пугачева не стесняется говорить о возрасте.

Ее как-то привела в пример молодая жена Виктора Павлика, Екатерина, которой «доброжелатели» активно напоминают о возрасте супруга. Так, Алла Борисовна в одном из интервью сказала следующее: «Пошла тенденция обвинять меня в старости. Как будто люди сами не будут стареть…».

Фото Максима Галкина из соцсетей.

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