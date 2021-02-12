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Шоу-бизнес

Дуэйн Джонсон поделился трогательным фото с дочкой — но фанатов отвлекли его ноги

13:16 12 февраля 2021
Дуэйн Джонсон

Самый высокооплачиваемый в мире актер, бывший профессиональный рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, поделился в Instagram трогательным фото со своей младшей дочкой. Дуэйн идет по дорожке, держа за руку крошечную двухлетнюю Тиану, которая доверчиво смотрит на него.

«Каждый мужчина хочет сына, но каждому мужчине нужна дочь. Все мои девочки внесли баланс в мою жизнь. Я окружен эстрогеном, которого у меня иначе не было бы. И, ребята, я надеюсь, что она никогда не устанет держаться за эти руки большого старого динозавра. Хотя, подозреваю, однажды это все же случится», — написал 48-летний отец троих дочерей.

Подписчики Дуэйна, которых у него насчитывается уже 217 миллионов человек, сочли фото милым и очаровательным. Но большинство из них отвлекли от содержания поста накачанные ноги кинозвезды.

«Вот это икры!», «Вы только посмотрите на эти икры!», «Какие ноги!», «Икры — это в тему», «Ну, братан, и ноги у тебя» — наперебой писали в комментариях.

Мощный «Скала» Джонсон часто демонстрирует мягкую сторону своей натуры. Так, недавно он опубликовал видео, в котором он поет вместе с мамой на могиле бабушки и дедушки.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Джонсон опубликовал фото с дочкой, которой сочли слишком интимным.

Фото Instagram

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