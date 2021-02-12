Похитил и ее сердце? Олег Винник возбудил украинскую певицу

Украинская певица Злата Огневич назвала своего коллегу Олега Винника «похитителем всех женских украинских сердец».

В сториз в Instagram певица разместила видео, на котором она рассматривает выпуск журнала с фотографией Олега Винника на обложке. «Олег Винник, красавчик, похититель вех женских украинских сердец», — говорит Злата Огневич, проводя рукой по его фото.

Недавно Злата Огневич с возмущением рассказала о случае, когда аферист, воспользовавшийся ее именем, присвоил крупную сумму денег. По ее словам, год назад аферист от имени ее команды взял в качестве предоплаты за рекламные услуги пять тысяч долларов у украинского бренда. Естественно, после этого он пропал, а сама Злата Огневич узнала об этом лишь недавно.

Фото со странички Олега Винника в социальных сетях.

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