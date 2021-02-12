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Шоу-бизнес

13-летняя дочь Витаса осмелилась на «взрослые» фото

13:19 12 февраля 2021
Алла Грачева

Алла Грачева, дочь известного певца Витаса, впервые опубликовала фото, на которых онавыглядит уже вполне взрослой. Снимки размещены в ее Instagram.

Алле 13 лет, и это ее первые кадры с макияжем. Ранее в соцсети были только детские фото, где она предстает совсем ребенком.

 

 

Подписчики с восторгом отреагировали на смену имиджа Аллы и отмечают в комментариях привлекательность нового образа: «Какая красивая девочка, не устану любоваться», «Принцесса Алла».

Ранее сообщалось, что певец Витас неожиданно резко помолодел, при этом он не скрывает свой секрет и рассуждает о магии.

Напомним, Владас Грачев, отец певца Витаса, умер в Одессе в 72 года от тяжелой болезни.

Фото из Instagram Аллы Грачевой

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