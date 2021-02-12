Сын Ротару похвастался волшебным видом из дома
После того, как невестка Софии Ротару Светлана Евдокименко показала, как зимой выглядит их трехэтажный особняк под Киевом, сын певицы разместил в соцсети видео из дома.
В сторис Instagram-аккаунта Руслана Евдокименко появилось видео «зимней сказки».
Ролик снимался вечером. В свете горящих фонарей медленно падал снег, продолжая укрывать поместье белым ковром. Красота зимнего вечера завораживает. Происходящее напоминает сказочную картинку.
Руслан в соцсети часто публикует семейные фотографии. Особенно много снимков со своей звездной мамой.
Это фото сделано в прошлые выходные. Руслан назвал его «Снежный викенд».
Напомним, недавно 73-летняя София Ротару рассказала, как ей удается так молодо выглядеть. Кроме бассейна, массажа и свежего воздуха, Ротару назвала общение со своими родными и близкими.
Фото instagram.com/rus_evdokimenko/119
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