Сын Ротару похвастался волшебным видом из дома

После того, как невестка Софии Ротару Светлана Евдокименко показала, как зимой выглядит их трехэтажный особняк под Киевом, сын певицы разместил в соцсети видео из дома.

В сторис Instagram-аккаунта Руслана Евдокименко появилось видео «зимней сказки».

Ролик снимался вечером. В свете горящих фонарей медленно падал снег, продолжая укрывать поместье белым ковром. Красота зимнего вечера завораживает. Происходящее напоминает сказочную картинку.

Руслан в соцсети часто публикует семейные фотографии. Особенно много снимков со своей звездной мамой.

Это фото сделано в прошлые выходные. Руслан назвал его «Снежный викенд».

Напомним, недавно 73-летняя София Ротару рассказала, как ей удается так молодо выглядеть. Кроме бассейна, массажа и свежего воздуха, Ротару назвала общение со своими родными и близкими.

Фото instagram.com/rus_evdokimenko/

119

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter