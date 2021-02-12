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Шоу-бизнес

Как дети: Настя Каменских с Потапом и мамой покатались на заснеженной горке

13:35 12 февраля 2021
Настя Каменских и Потап

Певица Настя Каменских показала, как она после смерти отца поддерживает маму. Вместе с Потапом и матерью они проводят зимние дни на свежем воздухе. Семейство резвилось на заснеженной горке, катаясь на «таблетке».

«Люблю снежные горки за то, что после каждого спуска обязательно будет подъем! И самое прекрасное, когда рядом люди, которые всегда с улыбкой будут проходить этот путь вместе с вами. А вы вместе с ними», — написала Настя под семейными фото.

Ранее Настя показывала, как они с соседями Юрой Горбуновым и Катей Осадчей прокатились на санках возле своего дома.

Правда, автомобилистам от снега радости мало. Катя Осадчая по дороге на работу возмущалась, что в городе сложно проехать.

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