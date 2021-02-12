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Шоу-бизнес

Избивший в баре мужчину Епифанцев объяснил, почему был босой

14:14 12 февраля 2021
Владимир Епифанцев

Российский актер Владимир Епифанцев объяснил, почему он был без обуви во время драки в одном из баров в Санкт-Петербурга. Драка началась с того, что актер вступился за бывшую супругу — Анастасию Веденскую, которую ударили в лоб бокалом.

Физически сильный актер, вышедший из последовавшей за инцидентом драки победителем, пояснил в сториз в Instagram, что снял тяжелые ботинки, чтобы никого не убить, а лишь «давать пощечины».

Напомним, что осенью прошлого года российский актер Павел Прилучный попал в больницу с серьезными травмами лица. Он получил их в одном из ночных клубов Калининграда.

Фото Владимира Епифанцева из социальных сетей.

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