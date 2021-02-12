Леся Никитюк раскусила скандал Оли Поляковой с Тиной Кароль

Телеведущая Леся Никитюк, проанализировав скандал на последнем выпуске детектив-шоу «Маска», намекает, что инцидент могли подстроить умышленно. Необдуманные реплики Оли Поляковой с намеком на Тину Кароль, жесткий ответ Тины, извинения Оли — все это выглядит, как попытка привлечь внимание к новой песне Кароль «Скандал».

«Вы заметили, что у Оли Поляковой с Тиной Кароль случился скандал, а сегодня вышла песня Тины Кароль, которая называется „Скандал“. Ха-ха, вот это поворот», — смеется Никитюк, намекая, что в этой истории слишком много невероятных совпадений.

Напомним, Полякова в ходе съемок шоу упомянула самую известную украинскую «плакальщицу на похоронах». Тина Кароль восприняла эти слова на свой счет и дала понять, что в ее ситуации плакать — это нормально. Создатели шоу попытались уладить разгорающийся скандал. А Кароль объявила, что по этому случаю выпустит песню и запишет клип. 12 февраля обещание было воплощено в жизнь.

Фото lesia_nikituk/Instagram

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