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Александр Малинин стал трижды дедом

16:07 12 февраля 2021
Александр Малинин

В семье певца Александра Малинина пополнение — у него родился внук.

Третьего внука Малинина назвали Лео. Вес малыша 4,2 кг, рост — 53 см. «Помните, я как-то говорил, что мы находимся в ожидании чуда?! Так вот, есть повод отметить рождение внука! Ура!» — написал Малинин в Instagram.

 

О рождении третьего внука написала и его супруга - Эмма Малинина. Родители - сын Малининых Антон и его жена Ангелина, чье фото Эмма Малинина опубликовала в соцсетях.

 

Напомним, что осенью 2020 года Александр Малинин приезжал с концертами в Украину. Он выступил в Одессе, посетовав, что из-за пандемии коронавируса в страну не пропустили его музыкантов. Ему же разрешили въезд, как «деятелю культуры».

Из-за пандемии коронавируса Александр Малинин много времени проводил дома с семьей. Его супруга рассказывала, что певец делал онлайн-концерты, записав дуэт с дочерью Устиньей. А еще он занимался с сыном и дочерью на кухне — лепил пельмени, жарил картошку с грибами и готовил мясо.

Фото Александра Малинина из социальных сетей.

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