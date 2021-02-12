27.77 / 28.00 33.44 / 33.86
Киев: -11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Победившая коронавирус Алиса Фрейндлих вернулась домой из больницы

16:26 12 февраля 2021
фрейндлих

Российскую актрису Алису Фрейндлих выписали домой из больницы. Звезда советского кино полтора месяца лечилась от коронавирусной инфекции, и, наконец, 86-летней артистке удалось победить болезнь. Как сообщает СтарХит, в Санкт-Петербурге в Большом драмтеатре надеются, что Алиса Бруновна вскоре вернется на сцену.

Алиса Фрейндлих заразилась коронавирусом 18 декабря, пыталась лечиться дома, но 25 декабря оказалась в больнице. Заболевание развивалось стремительно, пациентку сразу же поместили в реанимацию. У Фрейндлих диагностировали поражение 80 процентов легких и подключили больную к аппарату неинвазивной вентиляции легких.

В феврале тесты подтвердили, что Фрейндлих вылечилась от COVID-19. За время болезни артистка изменилась до неузнаваемости: очень сильно похудела. Чтобы восстановить функцию легких, актрисе придется выполнять специальный комплекс упражнений.

Алиса Фрейндлих внесена в базу Миротворца за оправдание российской оккупации Крыма.

Фото alisa-freindlih.ru

120

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Сумская и Марченко

Ольга Сумская заплакала из-за беды у Оксаны Марченко

Королева с мамой

«Это фильм ужасов»: подписчики Наташи Королевой накинулись на внешний вид ее матери

Леся Никитюк

Лесю Никитюк перекосило от скандала Поляковой с Кароль

Мама Наташи Королевой

«Это Верка?» «Сердючка» на дне рождения матери Наташи Королевой вызвала интерес

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер