Российскую актрису Алису Фрейндлих выписали домой из больницы. Звезда советского кино полтора месяца лечилась от коронавирусной инфекции, и, наконец, 86-летней артистке удалось победить болезнь. Как сообщает СтарХит, в Санкт-Петербурге в Большом драмтеатре надеются, что Алиса Бруновна вскоре вернется на сцену.

Алиса Фрейндлих заразилась коронавирусом 18 декабря, пыталась лечиться дома, но 25 декабря оказалась в больнице. Заболевание развивалось стремительно, пациентку сразу же поместили в реанимацию. У Фрейндлих диагностировали поражение 80 процентов легких и подключили больную к аппарату неинвазивной вентиляции легких.

В феврале тесты подтвердили, что Фрейндлих вылечилась от COVID-19. За время болезни артистка изменилась до неузнаваемости: очень сильно похудела. Чтобы восстановить функцию легких, актрисе придется выполнять специальный комплекс упражнений.

Алиса Фрейндлих внесена в базу Миротворца за оправдание российской оккупации Крыма.

Фото alisa-freindlih.ru

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