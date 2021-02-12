«Перестарались вы, Оля»: фолловеры жестко раскритиковали Полякову за фотошоп

Певица Оля Полякова похвасталась фото с 16-летней дочерью Машей. В Instagram мама и дочка, обе в черном, демонстрируют безупречное чувство стиля. Вместе с похвалами Оле пришлось выслушать и порцию упреков: певица явно переборщила с фотофильтрами и спецпрограммами для обработки снимков.

Оле Поляковой в очередной раз попеняли за неуемную тягу улучшить снимки в Photoshop, из-за чего лица кажутся размытыми и перекошенными.

Впрочем, позитивных откликов под фото мамы и дочки было намного больше, чем критических.

Напомним, Оля Полякова в роли детектива на шоу «Маска» неосторожными репликами спровоцировала скандал и обидела певицу Тину Кароль. Тина восприняла на свой счет слова о главной плакальщице страны.



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