«Лизе нравится»: Пугачева поделилась творческим подходом к уборке на кухне
Лиза Галкина, дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой, убирает кухню, танцуя при этом. Видео разместила в своем Instagram Примадонна.
«Наша Мэри Поппинс (Оксана) внедрила творческий подход при уборке на кухне. Лизе нравится», — сделала пост Алла Пугачева.
Подписчики артистки в восторге от ее дочки. Ролик быстро набрал более 100 тысяч просмотров, оставлено много комментариев: «Музыкальная уборка. Класс! Хорошая идея. Надо взять на вооружение», «Елизавета, браво, какая творческая!», «Алла Борисовна, спасибо, что делитесь приятными эмоциями».
Оставил комментарий и известный музыкант Игорь Николаев: «Мои любимки! Давно уже не виделись».
Ранее сообщалось, что маленькая Лиза Галкина манипулирует отцом — раздает комплименты в расчете получить сладости.
Фото из Instagram Аллы Пугачевой193
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