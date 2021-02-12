«Лизе нравится»: Пугачева поделилась творческим подходом к уборке на кухне

Лиза Галкина, дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой, убирает кухню, танцуя при этом. Видео разместила в своем Instagram Примадонна.

«Наша Мэри Поппинс (Оксана) внедрила творческий подход при уборке на кухне. Лизе нравится», — сделала пост Алла Пугачева.

Подписчики артистки в восторге от ее дочки. Ролик быстро набрал более 100 тысяч просмотров, оставлено много комментариев: «Музыкальная уборка. Класс! Хорошая идея. Надо взять на вооружение», «Елизавета, браво, какая творческая!», «Алла Борисовна, спасибо, что делитесь приятными эмоциями».

Оставил комментарий и известный музыкант Игорь Николаев: «Мои любимки! Давно уже не виделись».

Ранее сообщалось, что маленькая Лиза Галкина манипулирует отцом — раздает комплименты в расчете получить сладости.

Фото из Instagram Аллы Пугачевой

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