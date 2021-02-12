Звезда «Секретных материалов» раскусил российских пранкеров

С голливудским актером Дэвидом Духовны, который после событий на Евромайдане стал ощущать себя украинцем, связались российские пранкеры, но он быстро разоблачил обман. Об этом сообщает РИА Новости.

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили Дэвиду Духовны, представившись экоактивисткой Гретой Тунберг и ее отцом. Скандальные россияне заявили звезде сериала «Секретные материалы», что его киноперсонаж Фокс Малдер чипирован инопланетянами.

Вован рассказал подробности беседы. По его словам, он заявил, что миссия «Греты» — отправить актера на космический корабль.

Кузнецов поделился: «Грета» рассказала Дэвиду, что слышит в голове приказы от инопланетян, в ответ он признался, что не верит в контакты с НЛО; в отличие от своего героя он, к нашему разочарованию, оказался скептиком. Он все понял, когда мы ему сообщили, что инопланетяне вживили чип агенту Фоксу Малдеру, и сразу повесил трубку",

Напомним, что российские пранкеры Вован и Лексус пообщались с членами парламента Дании, притворившись политиком Светланой Тихановской.

Фото: кадр из «Секретных материалов»

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