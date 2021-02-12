Популярная украинская актриса впервые рассказала о потере ребенка

Звезда сериала «Папик», участница шоу «Голос країни» и «Танці з зірками» Дарья Петрожицкая поделилась личной трагедией. Актриса в свое время пережила выкидыш. О своих переживаниях Дарья пооткровенничала в интервью Маше Ефросининой.

Петрожицкая рассказала, что беременность сорвалась на сроке в три месяца. Случилось это после длительного переезда в трясущейся маршрутке.

«Под вечер меня забрала „скорая“… Меня привезли в больницу. В три часа ночи началось кровотечение и стал прямо адски болеть живот. Я помню тот момент, когда мне дают бумажку про то, что я отказываюсь от ребенка. А я рыдаю: я ведь не отказываюсь… Когда случился выкидыш, я помню, что это была ночь, мне вкололи наркоз. Помню, что меня шатало… А утром я просыпаюсь и понимаю, что это все», — добавила Дарья.

По словам Петрожицкой, сорвавшаяся беременность очень сильно отразилась на психологическом настрое. «Я помню, что каждый год 18 февраля я думала, сколько бы лет сейчас было моему ребенку», — вспоминала актриса.

Напомним, ранее Петрожицкая поделилась, почему никогда не празднует свой день рождения, а также рассказала о переменах в своей жизни, когда была объявлена пандемия коронавируса.

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