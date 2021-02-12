Холодное шампанское в теплом море: Федишин похвасталась роскошным «застольем» в Доминикане
Украинская певица Ирина Федишин с 1 февраля отдыхает в Доминиканской Республике. Очередным сюрпризом, восхитившим звезду, стал организованный для туристов плавучий ресторан посреди Карибского моря.
«Шампанское было прохладным, море теплым, закуска вкусной», — восторгается Федишин.
Также Федишин поделилась с фолловерами красотами карибского курорта. Певица прогулялась по набережной среди пальм и еще раз зафиксировала для Instagram красочные пейзажи.
Напомним, ранее Федишин познакомила свою Интернет-аудиторию с аутентичной кухней Доминиканской Республики. Также певица показала разные виды пальм, которые можно увидеть на острове.99
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