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Холодное шампанское в теплом море: Федишин похвасталась роскошным «застольем» в Доминикане

22:27 12 февраля 2021
федишин

Украинская певица Ирина Федишин с 1 февраля отдыхает в Доминиканской Республике. Очередным сюрпризом, восхитившим звезду, стал организованный для туристов плавучий ресторан посреди Карибского моря.

«Шампанское было прохладным, море теплым, закуска вкусной», — восторгается Федишин.

Также Федишин поделилась с фолловерами красотами карибского курорта. Певица прогулялась по набережной среди пальм и еще раз зафиксировала для Instagram красочные пейзажи.

Напомним, ранее Федишин познакомила свою Интернет-аудиторию с аутентичной кухней Доминиканской Республики. Также певица показала разные виды пальм, которые можно увидеть на острове.

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