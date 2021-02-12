MamaRika трогательно призналась в любви мужу, с которым отмечает первую годовщину свадьбы

Певица MamaRika (Анастасия Кочетова) празднует годовщину свадьбы. Церемония бракосочетания проходила в Таиланде. Певица решила еще раз освежить в памяти эмоции того дня и опубликовала в Instagram самые яркие фото со своей тайской свадьбы.

«Пересматривая фото с того дня, у нас обоих слезы на глазах… Как же эти двое были счастливы тогда, а главное — сейчас еще больше!» — говорит Анастасия.

Кроме «ситцевой» свадьбы в феврале у певицы еще одна важная дата — шестая годовщина знакомства с будущим мужем Сергеем Середой. «Шесть лет назад на первой нашей встрече ты взял меня за руку при всех и неожиданно заявил: „Это моя будущая жена!“. Люблю тебя», — призналась MamaRika.

Анастасия вместе с мужем недавно решили сменить Киев на Одессу. Семья поселилась в доме рядом с морем. По словам Кочетовой, их новое жилье находится в трех минутах ходьбы от пляжа.

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