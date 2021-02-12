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Снежана Бабкина откровенным фото поздравила поклонников с новым лунным годом

23:19 12 февраля 2021
бабкина

В честь пятницы — Дня Венеры и наступления нового лунного года актриса и блогер Снежана Бабкина поделилась в Instagram откровенной фотографией.

Для чувственной фотосессии Снежана выбрала яркий мейк-ап и блестящие украшения. Наполовину раздевшись, Бабкина продемонстрировала природный загар и засветила татуировку на правом бедре.

Напомним, недавно Снежане Бабкиной пришлось сопровождать мужа на лечение в Австрию. У Сергея Бабкина обнаружилось редкое и опасное заболевание глаз. Прооперировать музыканта согласилась клиника в Вене.

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