Звезду Голливуда Кевина Харта облапошил на миллион долларов его персональный покупатель

Известный американский актер Кевин Харт стал жертвой мошенника. Его облапошили на 1,2 миллиона долларов. Как сообщает The New York Post, звезду фильмов «Полтора шпиона», «Джуманджи: Зов джунглей» и «Джуманджи: Следующий уровень» обокрал его персональный покупатель.

Представляете, есть, оказывается, такая профессия в мире богатых и знаменитых. Кинозвездам, музыкантам, политикам не хватает времени, чтобы самим заниматься покупками. Иногда они не хотят светиться в магазинах из-за папарацци. И тогда знаменитости нанимают ассистентов. Эта работа так и называется — персональный покупатель. Обычно у этого человека такой же размер одежды, обуви, похожая фигура с нанимателем. Персональный покупатель получает доступ к кредитным карточкам своего босса. Однако покупки он делает обычно только по указанию и согласованию со своим работодателем.

Впервые об этой необычной профессии стало широко известно после выхода фильма «Персональный покупатель» в 2017 году. Его снял известный французский режиссер Оливье Ассаяс, а главную роль исполнила Кристен Стюарт. В картине есть криминальная составляющая. Мы не знаем, смотрел ли ее 29-летний житель Лонг-Айленда Дилан Сайер, который украл у Кевина Харта деньги, но действовал он словно по сценарию!

Харт нанял Сайера в 2015 году. Поначалу популярный комик строго контролировал Дилана и поручал ему только мелкие покупки. Постепенно Сайер вошел в полное доверие. В его распоряжении оказались кредитки Харта. Очевидно, настал момент, когда персональному покупателю кинозвезды захотелось самому пользоваться красивыми и дорогими вещами, которые он приобретал по поручению Кевина.

И Сайер стал приобретать товары для себя за чужие деньги. Эти покупки он просил присылать ему домой с помощью FedEx. За два года он потратил на это немалую сумму — 1,2 миллиона долларов! Не заметить исчезновение денег Харт не мог.

Полиция установила, что именно Сайер купил за деньги хозяина для себя лично. Например, более 20… кукол фирмы Bearbrick! Это коллекционные вещи, не удивляйтесь. Видимо, Дилан является эстетом. Он еще купил себе картину работы художника Сэма Фридмана, несколько сумок Louis Vuitton и наручных часов Patek Philippe.

Суд над персональным покупателем Кевина Харта назначен на 17 февраля. Если вина Дилана Сайера будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 25 лет!

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