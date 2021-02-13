Андрей Данилко пообещал «раздеться догола» на шоу «Маска»: стали известны детали

В субботу, 13 февраля, в 21:00 на телеканале «Украина» выйдет новый выпуск масштабного и загадочного шоу «МАСКА», участники которого не только будут поражать своими талантами, но и еще больше путать зрителей, пишет Теленеделя.

Так, одним из героев четвертого эфира этого шоу станет величественный и благородный царь зверей Лев, за которого снова поссорятся звездные детективы проекта. Его первое выступление вызвало едва ли не наибольшее количество споров среди детективов. В голосе Льва все услышали Александра Пономарева, но участник пел именно его песню и это было бы очень легко. А если это не он, то кто же так точно копирует голос народного артиста? Чтобы помочь зрителям разобраться, кто замаскировался в этом образе, Лев дал о себе еще несколько подсказок.

«Вы действительно думаете, что на этом проект все может быть настолько просто? Или это я так удачно оставил всех в дураках? Поживем увидим. Итак, играем дальше. Кто я? Я — парень из города на реке, но однажды мой талант завел меня в самое сердце Голливуда. А для некоторых поколений мои коллаборации с известными женщинами стали едва ли не знаковым символом любви», — рассказал о себе Лев.

Сначала DZIDZIO отметил, что это может быть артист Дэвид Аксельрод, который когда-то был участником дуэта «Барселона» с певицей Галиной Гаврилко. Но Андрей Данилко убежден, что под этой маской скрывается не кто иной, как Александр Пономарев.

«Это Пономарев! Саша, снимай маску, не придуривайся. Это дар для артиста, для исполнителя — быть узнаваемым. Я его не перепутаю ни с кем. Если это не Пономарев, я разденусь догола и буду танцевать здесь», — заявил Андрей Данилко.

Также в следующем выпуске шоу «МАСКА» зрители увидят впечатляющие выступления веселого Буряка, эффектной Бабки, мужественного Носорога, магического Мольфара, очень милого Циклопа и роскошной Павы.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Андрей Данилко шокировал откровенным признанием в третьем выпуске шоу «МАСКА». Звездный детектив заявил, что не может спать из-за проекта и даже намерен обратиться за помощью к медикам. В такое состояние его ввели участники шоу своими перевоплощениями и костюмами.

А украинская певица Оля Полякова записала видео, где извинилась перед коллегой Тиной Кароль за резкое высказывания в эфире шоу «МАСКА».

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