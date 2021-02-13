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Шоу-бизнес

Привет, малая! Лиза Галкина и Гарри встретились с племянницей, дочерью Кристины Орбакайте Клавой

11:38 13 февраля 2021
Дети и внучка Аллы Пугачевой

В США растет дочь Кристины Орбакайте — Клавдия Земцова, которая приходится племянницей Лизе и Гарри Галкиным — соответственно, своим тете и дяде. Клава старше Лизы и Гарри — в марте ей исполнится девять лет.

Тем не менее, она между детьми не чувствует разницы в возрасте — они охотно играют вместе, дарят друг другу подарочки и признаются в самых сокровенных желаниях. Подтверждением этому может считаться снимок, появившийся на днях в одном из фан-аккаунтов Лизы Галкиной в Instagram — на нем запечатлелись все трое — Лиза, Гарри и Клавдия.

Дядя с тетей и племянницей позировали на морском побережье, поэтому и наряды у них были соответствующие: летние разноцветные шорты и легкие кофточки.

«Семья», — гласит подпись под снимком, она как раз и передает сложившиеся между родственниками отношения — никакого «старшинства» или засилия тетеньки и дяденьки.

Как известно, Лизе и Гарри Галкиным в этом году исполнится уже восемь лет. Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина ходят в школу, занимаются музыкой и изучают иностранные языки, а живут во дворце в деревне Грязь.

В то же время старшая их на год Клава уже пошла по стопам звездной мамы и бабушки и записала свою первую песню еще прошлым летом.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в одном из фан-аккаунтов Лизы Галкиной появилось фото, на котором девочка позирует на лестнице в родительском замке. Малышка присела на ступеньку вместе со своим питомцем, пушистым померанским шпицем, держа в руках смартфон.

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