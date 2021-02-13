Шикарная фигура: невестка Пугачевой снялась в откровенном видео

Еще в 2017 году внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков познакомился и сочетался браком с Аленой Красновой. На торжестве присутствовала и звездная бабушка, пожелавшая молодым быть вместе и в горе, и в радости.

С тех пор пара регулярно появляется на светских мероприятиях и демонстрирует настоящую идиллию.

Однако преподносить примадонне правнуков Никита и Алена не спешат: возлюбленные пока живут для себя, строят карьеру и на радость поклонникам семейства активно ведут соцсети.

Известно, что Краснова — профессиональная фотомодель. Красавица участвует в фотосессиях и представляет несколько брендов.

Недавно девушка поучаствовала в очередных съемках и опубликовала видео с бэкстейджа. Перед объективом камеры Алена предстала в откровенном образе. На модели был одет эффектный комплект черного нижнего белья и шелковая рубашка, накинутая на плечи.

Пикантный образ дополнило массивное золотое ожерелье и фигурные серьги, а визажисты сделали Алене голливудский макияж с акцентом на губах.

В кадре Краснова кокетливо танцует перед камерой, не стесняясь показывать прелести идеальной фигуры.

Напомним, ранее Алена Краснова объяснила, что они с Никитой уже задумываются о прибавлении в семействе, но все еще хотят пожить беззаботно и путешествовать.

В конце января она сделала провокационные снимки в стиле «нуар» прямо в лифте.

Фото VIVA

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