«Стильная Кристина»: старшая дочь Пугачевой поддержала тренд мамы Аллы и сестрички Лизы Галкиной на лампасы

Многие современные стилисты обращают внимание женского пола на одежду с лампасами. Они уверены, что прошивка по боковым швам сейчас в тренде, мало того, она никогда не уйдет из гардеробов дам. Так что актуальные наряды можно покупать на долгие годы, выбирая самые качественные варианты.

Кроме того, трендмейкеры уверены, что лампасы сразу же делают образ стильным, кроме того, они вытягивают силуэт. Не зря тренд на лампасы поддержала вся семья Аллы Пугачевой в ее женском составе. Примадонна регулярно посещает светские рауты в модных костюмах.

Младшая дочь певицы Лиза Галкина тоже любит лампасы. В ее модном арсенале далеко не один такой наряд.

Теперь же в актуальных джинсах с лампасами отметилась и Кристина Орбакайте, она выбрала облегающую модель, которая подчеркнула стройность и длину ее ног.

Поклонникам Орбакайте понравился новый образ певицы.

Как писали «ФАКТЫ», ранее дочь Аллы Пугачевой примерила образ гейши, одев халат в духе кимоно и выложив на стол китайские палочки. Также певица во время празднования китайского Нового года накрыла стол в красных оттенках и позаботилась о восточной атрибутике — китайских фонариках, ярком драконе и салфетках с иероглифами.

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